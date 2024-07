I 50 anni della chiesa operaia | Luogo sacro come l’accoglienza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una messa speciale quella che ieri si è svolta allaResurrezione di Gesù e che ha chiuso la settimana di eventi dedicati ai 50di fondazioneparrocchia. L’arcivescovo Mario Delpini ha consacrato ladi via Pisa con una lunga celebrazione in più tappe. "Nel nostro cammino, nella nostra vita ci imbattiamo in tante pietre a cui non diamo peso. Perché, anche se le pietre parlassero, chi davvero le starebbe ad ascoltare? Chi ne avrebbe il tempo, quando la gente è sempre di fretta, ha troppi pensieri, è inquieta", ha spiegato monsignor Delpini prima di iniziare la "dedicazione"del quartiere Parpagliona. "Guardiamo queste pietre, questa arte e queste risorse che sono state investite con tanta fatica e con tanta pazienza.