House of the Dragon 2 | gli easter eggs del terzo episodio

(Di lunedì 1 luglio 2024)of the2: tutti glideldella seconda stagione, Il mulino in fiamme. Su Sky e in streaming solo su NOW. Ildella seconda stagione diof the, Il mulino in fiamme, è quello che completa l'assetto di guerra sulla scacchiera della Danza dei Draghi. Finita la visione, tutte le pedine sono al loro posto per cominciare questo scontro epico e inevitabilmente sanguinoso. Abbiamo lasciato Rhaenyra (Emma D'Arcy) ancora intenzionata a cercare di comportarsi come avrebbe fatto suo padre, Re Viserys I, tentando la strada della diplomazia. Tutto il contrario di Daemon (Matt Smith), che invece ha reagito immediatamente all'uccisione di Lucerys da parte di Aemond, ingaggiando due sicari per eliminare il figlio di Aegon II.