Highlights e gol Francia-Belgio 1-0 | ottavi Euro 2024 VIDEO

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per glidi. A Dusseldorf in campo i Bleus e i Diavoli Rossi con in palio i quarti: primo tempo estremamente soporifero, non privo di occasioni da gol ma con scarsa qualità del gioco, nella ripresa succede davvero pochissimo e c'è il gol vittoria all'85' con l'incredibile autogol da parte di Vertonghen su un tiro cross masticato e innocuo da parte di Kolo Muani, che porta ai quarti i transalpini, beffando i belgi ben messi in campo ma poco ficcanti.