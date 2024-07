Gnocchi ripieni paella taragna pesce fritto e sardine | le sagre di luglio in Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dallafest a Roncola San Bernardo alla sagra dellaa Ponte Nossa, passando per gliad Albino, ila Sarnico, la sardina a Tavernolae molte altre sfiziosità. Sono tante le feste e leorganizzate innel mese di. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO “Rock sul Serio” si sposta da Villa di Serio all’Edoné, a Bergamo, che lo ospita. La nuova edizione si terrà dal 18 al 21proponendo tanta musica e divertimento. Il programma prevede: Venerdì 19– Dumbo Gets Mad; – Tangle. Sabato 20– Tommy Scerd; – Assurditè; – Stain. – MDB Musica da bere serata con ospiti e finalisti. Musica da Bere è il concorso musicale indipendente nato nel bresciano per artisti e band emergenti.