Giunta ci siamo quasi Del Rosso configura il nuovo scenario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Montecatini Terme, 1 luglio 2024 – Servirà ancora una settimana per definire la nuovadi Claudio Del. Sul fronte della lista civica che lo ha sostenuto sono ormai definiti gli assessori Marco Silvestri, a cui andrebbe il ruolo di vicesindaco, ed Enrico Giannini, ingegnere gestionale. Sul fronte del Partito Democratico, il segretario comunale Moreno Mencarelli non ha accettato l’elezione a consigliere, preso dagli impegni lavorativi e da possibili incarichi politici dei prossimi mesi. Al suo posto, entra Beatrice Chelli, che era rimasta esclusa per la parità di voti con Siliana Biagini, posizionata più in alto in lista, che l’ha quindi superata. Chelli , molto impegnata nel lavoro che ha portato Montecatini a entrare nel patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco, sembrerebbe destinata a entrare income assessore alla cultura e all’istruzione.