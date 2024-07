Gettato nella fonderia di famiglia la Cassazione | ergastolo al nipote Ma è irreperibile caccia all’uomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Marcheno (Brescia) – I carabinieri non l’hanno trovato. Poche ore prima la Corte diaveva confermato l’a Giacomo Bozzoli per l’omicidio dello zio Mariodi, la sera dell’8 ottobre 2015, a Marcheno, nel Bresciano. Condanna definitiva che apre le porte del carcere. Bozzoli non era peròsua casa sulla sponda bresciana del lago di Garda dove ha la residenza. Lì,serata di ieri attorno alle otto, si sono presentati i carabinieri che avrebbero dovuto prelevarlo, dopo che la procura di Brescia aveva ricevuto l’estratto della sentenza della, atto necessario per poter emettere il provvedimento restrittivo. I militari non hanno trovato nessuno. Bozzoli viene cercato. Per quello che si sa, sta forse vivendo un momento di confusione, unito al desiderio di godere delle ultime ore di libertà che gli rimangono.