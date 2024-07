Gary Lineker e Alan Shearer continuano a criticare le prestazioni insufficienti dell’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 1 luglio 2024) 2024-07-01 13:49:15 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’ex capitanoha descritto la prestazione dei Three Lions contro la Slovacchia di ieri come “così pessima da essere falsa”, mentreha ritenuto che i giocatori di Gareth Southgate sembrassero “anime perse”. L’Inghilterra si è qualificata ai quarti di finale di Euro 2024 grazie alla spettacolare rovesciata di Jude Bellingham all’ultimo respiro, che ha annullato il gol di Ivan Schranz nel primo tempo e il colpo di testa di Harry Kane all’inizio dei supplementari. Si è trattato di un’altra prestazione del tutto poco convincente, la quarta consecutiva in Germania, che ha suscitato una serie di critiche, tra cui quelle di