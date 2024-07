Francia risultato netto Che riguarda anche noi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il problema, adesso, ènostro. Di come noi, l’Italia e più in generale l’Europa, potremo e dovremo convivere con questa. Un Paese dalla situazione interna difficile, traballante, tra un mini Macron, una sinistra ultra “arcobaleno”, e la destra che ha vinto ma dovrà aspettare forse il secondo turno per potersi mettere in tasca le elezioni kamikaze volute dal presidente. All’interno saranno problemi suoi, e se ne avrà, pazienza: se l’è cercata. Ma come andranno i mercati stamattina con un “Esagono“ da ribaltone, ad esempio, nonsolo Parigi. Anzi. La signora Lagarde ha già annunciato che aprirà il paracadute in caso di turbolenze. La Bce, insomma, è pronta a comperare obbligazioni francesi in caso di corsa alla vendita.