Francia Meloni | Complimenti al Rn Non si può mettere all’angolo il popolo che non vota a sinistra

(Di lunedì 1 luglio 2024) Giorgiaha rivolto i suoial Rassemblement National e ai suoi alleati per l’esito del voto in, nel quale ha registrato come un “dato molto positivo” l’alta affluenza alle urne. La premier non è voluta entrare troppo nel merito dei commenti politici ed elettorali in linea con la sua linea di rispetto per le dinamiche interne agli altri Paesi, ma una riflessione su ciò che avviene nel Paese l’ha fatta: “Noto qualcosa che in forme diverse avviene anche in Italia: il tentativo costante di demonizzare e diilche nonper le sinistre”. Un tentativo, ha chiarito, che ormai non funziona più.sul voto in: “Ovviamente preferisco la destra” Intervistata dall’agenzia di stampa Adnkronos,è partita proprio dal dato dell’affluenza: “Intanto ho notato una grande partecipazione al voto ine questo è sempre un dato molto positivo”.