Fare l’imprenditrice in Italia vuol dire fare debiti grazie all’Isola ho deciso di proseguire da sola Non assumerò più nessuno | lo sfogo di Selen-Luce Caponegro

(Di lunedì 1 luglio 2024) La sua esperienza sull’Idei Famosi è durata pochissimo e quando si è trattato diun appello per evitare l’eliminazione la frase “ho bisogno di soldi” non è caduta nel vuoto., vero nome di, ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a parteciparee al suo percorso professionale dopo l’addio al mondo dell’hard. Il capitolo dei film a luci rosse è un capitolo chiuso da anni enone nemmeno tornare sull’argomento anche quando le si chiede un commento su “Supersex”, serie Netflix sulla vita di Siffredi: “Non l’ho visto, perché sinceramente non mi interessa più quel mondo e nel poco tempo libero mi piacealtro. Ho capito che sono venuta al mondo per portare bellezza e benessere. In un certo senso l’ho fatto anche con il mio primo lavoro perché ho reso la sessualità più libera e allegra in un momento storico in cui c’era una cultura troppo repressiva”.