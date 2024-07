Elezioni Francia il golpe di Marine Le Pen fallisce per pochissimo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) La Borsa di Parigi, termometro post-elettorale, ha aperto il giorno dopo “lo storico voto” che ha sancito la vittoria del Rassemblement National, la coalizione di estrema destra, con un significativo rialzo. Segno che i mercati si sono sentiti rassicurati dal risultato dell’RN, “leggermente inferiore a ciò che predicevano i sondaggi”, ha scritto Le Figaro, quotidiano di centro destra, “ed hanno già anticipato il cambiamento politico in opera”. Niente drammatica destabilizzazione, dunque, per gli operatori finanziari. Per loro, il cambiamento sarà meno radicale di quanto era stato evocato ed invocato dalla galassia mediatica che ha appoggiato la rabbia, la diffidenza politica, il rigetto dell’immigrazione, la crescita pilotata delle paure securitarie, la contestazione del presidente Macron ritenuto responsabile di tutti i guai e del declino francese (a cominciare dal violento aumento del deficit statale, ormai sui 3mila miliardi di euro).