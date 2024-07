Ecco Mi-Manufacturing Intelligence La prima web serie dedicata al tessile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fondata a Prato nel 1945 da Mario Marini e Enzo Cni, Marini Industrie produce tessuti per brand internazionali. Oggi alla terza generazione, l’azienda investe nell’eco-design, selezionando materie prime certificate, riciclate e bio. I marchi principali sono Marini e Cni e Ospiti del Mondo, con prodotti come The Stretch Linen, la lana lavabile H2Wool e il cashmere riciclato ReaLuxury. Nel 2023 l’azienda ha prodotto e diffuso MI –, lawebal dietro le quinte di un’azienda. In dieci reel di massimo 2 minuti ciascuno, la docu-mostra come nascono nuovi tessuti: dall’idea alla ricerca e valorizzazione del patrimonio creativo aziendale, fino alla sostenibilità ambientale. Lamostra l’ispirazione creativa, le ricerche negli archivi aziendali, la produzione e i rapporti con i clienti.