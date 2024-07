Droga via mare sulle barche dei pescatori | un arresto anche a Desio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – C’èun uomo residente afra le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani nel corso di un’operazione anti-con centro nel porto di Bisceglie. guzzicarabinieri rapinatore in bici I 13 indagati – quattro soggetti di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, nove sono agli arresti domiciliari – sono accusati, a vario titolo, di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti e di importazione, trasporto e vendita di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Il modus operandie sigarette di contrabbando, secondo gli investigatori, sarebbero giunti nel porto di Bisceglie via, a bordo dididel posto.