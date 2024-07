Dramma siccità la Spagna corre ai ripari | azzerata l' Iva sull' olio d' oliva

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 1 luglio 2024) Inl'imposta sul valore aggiuntod'sarà ridotta allo 0% a partire da lunedì 1 luglio e rimarrà abolita fino al 30 settembre, per poi passare al 2% tra ottobre e dicembre. Il Regio Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato,e misure per affrontare le conseguenze economiche e sociali dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, include importanti novità per quanto riguarda l'Ivad'. Questa imposta, che era già stata precedentemente abbassata dal 10 al 5%, sarà ridotta allo 0% dal 1 luglio fino al 30 settembre. Sarà poi del 2% tra il 1 ottobre e il 31 dicembre.e rincari La misura mira a proteggere e incoraggiare il consumo did', un prodotto il cui prezzo è recentemente aumentato a causa della, tra le altre ragioni.