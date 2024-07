Così la sicurezza alimentare europea è minacciata dal fertilizzante russo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il confronto economico tra l’Europa e la Russia passa anche attraverso la dimensione del, su cui adesso si stanno concentrando le attenzioni e i timori di Bruxelles: un’ondata di fertilizzanti “made in Russia” a basso costo rischia di costringere i produttori europei ad uscire dal mercato europeo (e non solo), con gravi ricadutea lungo termine dell’Europa. “In questo momento siamo inondati da fertilizzanti provenienti dalla Russia, che sono significativamente più economici dei nostri fertilizzanti, per il semplice motivo che pagano le noccioline per il gas naturale rispetto a noi produttori europei”, ha dichiarato al Financial Times l’amministratore delegato di Skw Stickstoffwerke Piesteritz (il più grande produttore tedesco di ammoniaca) Petr Cingr.