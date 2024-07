Copa America 2024 Venezuela ai quarti a punteggio pieno Avanti anche l’Ecuador Messico out

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si è chiuso nella notte il girone B della, che ha così emesso i propri verdetti promuovendo due squadre aidi finale della competizione in corso di svolgimento negli Stati Uniti. Prosegue senza intoppi la marcia del, che chiude il girone agrazie al secco 3-0 rifilato alla Giamaica. Già certi della qualificazione, ad Austin ini non fanno sconti agli avversari già eliminati. La sfida si sblocca nel secondo tempo con le reti di Bello al 49? e di Rondon al 56? che chiudono di fatto i conti in favore della nazionale di Cufrè. Nel finale c’è spazioper Ramirez, che subentrato dalla panchina firma il 3-0. Ilcontinua quindi a sognare e aidi finale troverà il Canada, un avversario sicuramente alla portata della squadra vista finora nella fase a gironi.