Concorsi insegnanti religione cattolica 2024 | ultime ore per partecipare alla procedura straordinaria

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo la firma del Ministro Valditara della scorsa settimana sono stati finalmente pubblicati sul Portale InPA i bandi relatividei. Possono quindi partire le procedure concorsuali per la copertura di complessivi 6.428 posti, di cui: 1.928 posti da assegnare conordinaria ( di cui 927 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 1.001 posti per la scuola secondaria di I e II grado); 4.500 posti destinati(di cui 2.164 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 2.336 posti per la scuola secondaria di I e II grado). Laè riservata ai docenti, in possesso dei titoli previsti per l’insegnamento della, che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento dellanelle scuole statali.