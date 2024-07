Chi era Clelia Ditano la 25enne morta dopo essere precipitata nel vano ascensore | dal lavoro nei B&B all’ultimo post sui social

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 luglio 2024) Chi eranel: è questo il nome dellavittima di una tragedia che ha sconvolto Fasano e non solo. La ragazza, infatti, ènel. La giovane si trovava in una palazzina di proprietà di Arca (Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare), situata in via Piave, a Fasano, quando ha chiamato l’. Quando ha aperto la porta, tuttavia, la cabina non era presente enel vuoto.lavorava presso diversi B&B della zona dove si occupava delle pulizie. Appassionata di sport e grande fan di Blanco, la sua morte ha sconvolto tutta la comunità di Fasano. Poche ore prima di morire, la giovane aveva scritto sul suo profilo Instagram: “A quello che verrà”.