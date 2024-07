Basket | spettacolo nei Preolimpici europei Doncic Antetokounmpo e non solo a caccia di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Non di sola San Juan si vive in tema cestistico, e allora ecco che, in giro per l’Europa, vanno in scena altri treper decidere le squadre che andranno a. Tanta, anzi tantissima, la qualità presente all’interno di questi tornei. Andiamo a vedere il dettaglio. PREOLIMPICO VALENCIA Girone A: Libano, Angola, Spagna Girone B: Finlandia, Polonia, Bahamas Se vogliamo, questo è il torneo dalla situazione più improbabile a dirsi ancheimmaginandola tre anni fa. Da una parte c’è la Spagna, chiara favorita del girone A e anche per qualificarsi. E lo vuole con una squadra che risulta essere un mix tra quella dei vittoriosi2022 (con Lorenzo Brown, presente anche qui) e quella dei fallimentari Mondiali 2023 (senza).