ANBERNIC annuncia la sua nuova console portatile

(Di lunedì 1 luglio 2024) Come riportato su retrododo,è lieta dire laRG40XX H, tascabile, leggera e potente, in grado come da tradizione, di eseguire giochi retrogames provenienti dalle più disperate, come NES, SNES, N64, GameBoy, Dreamcast, Mega Drive, NEOGEO, MAME, PSX e così via dicendo.r per i retrogamer Lasarà disponibile per l’acquisto nelle colorazioni nero, grigio e blu. Caratterizzata da joystick con illuminazione a LED, i quali offrono fino a cinque modalità di luce, con una gamma di oltre 16 milioni di colori, per personalizzare al meglio l’esperienza. Le specifiche tecnichete includono un display IPS full-laminated da 4 pollici con risoluzione di 640 × 480 pixel, connessione Wi-Fi 5G, Bluetooth, uscita HDMI e supporto per lo streaming Moonlight.