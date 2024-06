Terrificante incidente per la Ferrari | macchina diventa una palla di fuoco VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

per ladurante la 24 ore di Spa. Unaferma in pista ha letteralmente presodopo essere stata colpita da un'altra vettura che l'ha presa in pieno ad alta velocità all'uscita di una curva. Le immagini diffuse sul web sono veramente da brividi. Subito dopo è stato comunicato anche quali sono le condizioni dei due piloti coinvolti nel terribile. (Continua) 24 ore di Spa,per ladi Hook Durante la 24 ore di Spa c'è stato unveramente, che avrebbe potuto causare danni irreparabili.