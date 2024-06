Sicurezza nuove figure in forza nel Sannio Matera | Grazie ai Ministri Crosetto e Piantedosi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 30 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il tema dellarappresenta una delle priorità del Governo Meloni. In questi giorni migliaia diunità di personale stanno entrando in servizio in tutta Italia negli organici delle varie Forze dell’Ordine potenziandoli anche al netto dei fisiologici pensionamenti”. Così il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico“Dieciarriveranno a potenziare anche la Questura di Benevento e ulteriori giungeranno a rafre il Comando provinciale dei Carabinieri di Benevento per essere quindi destinate anche al territorio della provincia. Ringrazio i Ministeri competenti Matteoe Guidoper la attenzione che i medesimi pongono rispetto alle istanze del Meridione, della Campania e, non ultimo, del territorio sannita.