Rissa davanti la Reggia di Caserta 3 giovanissimi denunciati

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 30 giugno 2024). In occasione dei servizi di controllo del territorio per la “Movida”, condivisi in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi presso la Prefettura di, e predisposti dalla Questura, la Polizia di Stato ha denunciato 3 persone, per unain piazza Carlo di Borbone. Dopo la segnalazione, i poliziotti sono intervenuti, nella serata di ieri, nel piazzale antistante ladi, fermando tre persone, due minorenni nordafricani ed un 18enne originario della provincia di. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima, con due gruppi di persone che si sono affrontati, creando scompiglio tra i presenti. Nella confusione, uno dei minorenni ha ricevuto un colpo al volto, per cui è stato medicato presso l’Ospedale di