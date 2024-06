Rilanciare l’occupazione a Caivano via al bando da 15 mln | domande dal 23 luglio al 22 ottobre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 30 giugno 2024) Con la circolare direttoriale del 26 giugno 2024, n. 883, è stato pubblicato l’Avviso pubblico da 15 milioni di euro per il sostengo alle imprese del territorio del Comune difinalizzato all’incremento occupazionale. Ilera stato previsto dall’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Campania, il Comune die Invitalia per il rilancio delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dele il sostegno degli investimenti nel territorio di. Lepotranno essere presentate da imprese già costituite in forma di società di capitali; da società cooperative; da società consortili; sono inoltre ammesse le reti di imprese, costituite da un minimo di 3 ed un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.