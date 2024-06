Omicidio Sofia Castelli niente ergastolo per Zakaria Atqaoui anche se ha ucciso la ex con coscienza e volontà La rabbia della famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Cologno Monzese (Milano), 30 Giugno 2024 -ha"con. Ma merita le attenuanti generiche per il suo "comportamento collaborativo" e per la giovane età dell'imputato, che "risulta incensurato e alla prima esperienza giudiziaria", nonchè per la sua storia familiare, apparsa "particolarmente disagiata e difficile". Con queste motivazioni la Corte di Assise di Monza, presieduta da Carlo Ottone De Marchi e con a lato il collega Guglielmo Gussoni, ha evitato l'al 23enne che all'alba del 29 luglio hacon 8 coltellate nel sonno la ex 20enne dopo essersi nascosto nell'armadiocasaragazza. Il giovane italo-marocchino, senza una(nel lockdown per il Covid era stato ospitato a casa), detenuto in carcere e imputato divolontario aggravato da premeditazione, futili motivi e uso del mezzo insidioso, quello di nascondersi nell'abitazionevittima per tenderle l'agguato mortale, è stato condannato a 24 anni di reclusione.