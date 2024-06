MotoGP pagelle GP Olanda 2024 | Bagnaia professore di Assen Martin solido Bastianini e Di Giannantonio promossi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024)GPFrancesco(Ducati Factory) 10: ildi. Sempre primo in questo week end, dalle prove libere alla gara domenicale. Grand Chelem (pole, vittoria, giro veloce, tutto il GP in testa, il 5° della sua carriera dopo Algarve 2021, Jerez 2022, Mugello e Spielberg 2023) per Pecco, ora a -10 da Jorgein classifica generale. Sono numeri notevolissimi quelli del piemontese, che eguaglia Casey Stoner con più vittorie con la Rossa (23). Il ducatista poi è il primo pilota con tre vittorie consecutive nei Paesi Bassi in questo secolo e il primo da Mick Doohan (5 di fila tra il 1994 e il 1998). Jorge(Ducati Pramac) 8: primo degli umani lo spagnolo che fa tutto quello che può per impensierire Pecco, ma adc’è poco da fare.