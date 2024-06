MON AMI è il nuovo singolo di AriBeatz con MERO Guè Emis Killa

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 30 giugno 2024) È uscito il 28 giugno 2024 in digitale "MON AMI", il singolo dell'hitmaker e producer tedesco Robin Schulz in collaborazione con MERO, Guè, Emis Killa, e rappresenta una contaminazione di influenze musicali differenti. Da venerdì 28 giugno 2024, è disponibile in digitale "MON AMI" (https://sme.lnk.to/MonAmi), il nuovo singolo di Robin Schulz in collaborazione con MERO, Guè, Emis Killa. Il brano è una combinazione di diverse influenze musicali, lingue e generi provenienti dall'Europa. Oltre all'artista rap tedesco MERO, nella canzone sono presenti anche gli artisti hip-hop italiani Guè ed Emis Killa. Testi in tedesco, italiano e francese si mescolano con influenze dal rap tedesco, hip-hop e reggaeton per creare un hit crossover unico.