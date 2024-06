L’Italia ha adottato Luciano Spalletti e non solo come allenatore Pioggia di contributi pubblici sul suo albergo e la sua società agricola

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) L’ultimo bonifico per una somma minuscola (128,64 euro) è arrivato il 17 giugno scorso dalla agenzia regionale toscana Artea sul conto della Safee il suo proprietario probabilmente non se ne è ancora accorto: è infatti, l’della nazionale di calcio che in quel momento era ancora impegnato nella performance disastrosa dei campionati europei in Germania. Aiuti dalla Regione Toscana per la scelta di fare agricoltura biologica Quell’ultimo bonifico è peròil saldo deiche Artea ha girato nell’ultimo anno alladi, di cui è amministratrice unica la moglie, Angela Tamara. Nel giro di dodici mesi sono arrivati infatti con vari bonifici 20.770,85 euro di aiuti, il grosso dei quali per una ragione “green”: la scelta delladi introdurre e poi mantenere l’agricoltura biologica.