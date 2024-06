Gravina non se ne va Il pugliese presidente Figc prosegue dopo la figuraccia della nazionale

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 30 giugno 2024) In una conferenza stampa tenutamezzogiorno ilfedercalcio ha analizzato la trasferta in Germania per Euro 2024. Una cosa imbarazzante, la trasferta. La partita con la Svizzera ieri, in particolare, ha messo in evidenza unapessima, peggiore perfino di quella di Ventura che non si qualificò ai mondiali. In quella circostanza Carlo Tavecchio,, si dimise. Nella conferenza stampa odierna Gabrieledi Castellaneta, responsabile numero unofederazione e per ciò stesso responsabile di qualificazione ai mondiali 2022 mancata eagli Europei 2024, non se ne va. Anzi parla di Luciano Spalletti ct che non è opportuno esonerare perché il progetto è di prospettiva più lunga, per il raggiungimento dei risultati.