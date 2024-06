Germania-Danimarca 2-0 Hjulmand | Per essere vicini alle big dobbiamo creare più occasioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) “Negli ultimi anni abbiamo dimostrato digrandi squadre, ma c’è solo una cosa che manca:e sfruttare più. La nostra ambizione è quella di confrontarci con le grandi squadre: collaboriamo con i club pergiocatori migliori, a volte arriviamo in semifinale, a volte no. La Croazia ha avuto degli anni fantastici, è lì che vogliamo arrivare”. Lo ha detto il ct della, Kasper, dopo la sconfitta contro laagli ottavi di Euro 2024: “Siamo venuti qui sapendo che non possiamo perdere troppo possesso. Abbiamo coinvolto maggiormente Eriksen, ma abbiamo perso qualcosa in attacco rispettoamichevoli di marzo. Ma abbiamo guadagnato dietro. Rifletteremo su questo e vedremo come migliorare la squadra.