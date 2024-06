F1 Stella duro su Verstappen e la Red Bull | Tutti sanno di chi è la responsabilità dell’incidente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Il team principal della McLaren, Andrea, ha attaccato la Redai microfoni di Sky Sports, in seguito all’incidente tra Lando Norris e Maxnel corso del Gran Premio d’Austria. “Il mondo intero sa di chi è la, tranne un gruppo di persone – ha detto l’ingegnere italiano -. Abbiamo molto rispetto per la Rede per Max, non hanno bisogno di fare queste cose“.ha poi aggiunto: “Il problema è che se non sistemi le cose per tempo e onestamente, questi episodi si ripeteranno. Sono tornati oggi perché non sono stati risolti in passato, quando ci fu la battaglia con Hamilton che meritava una sanzione più dura“. F1,sue la Red: “di chi è la” SportFace.