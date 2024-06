Euro 2024 Sagnol | Il pareggio della Spagna era fuorigioco non capisco il Var

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Willy, allenatoreGeorgia, commenta a caldo l’eliminazione daglipei, felice di quanto fatto dalla sua squadra, ma non altrettanto per la prestazione dell’arbitro: “C’era. Sì, è chiaro. Il Var è un ottimo strumento, ma non sai come usarlo. Nonil motivo per cui nel gol delnon sia stato fischiato il, quando in questopeo Coppa lo era già. Ha annullato un gol per qualcosa di simile”, lamenta il tecnico. “Non mi piace quello che è successo. Il Var non è usato bene e lo paghiamo tutti. I giocatori non sanno cosa fare perché in ogni partita vengono chiamate cose diverse. Ce la faremo da soli. Non è nemmeno il momento di parlare del mio futuro. Adesso arriva il momento di pensare a quello che abbiamo fatto e analizzare tutto.