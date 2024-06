Disastro Italia a Euro 2024 Gravina | Grande delusione ma Spalletti resta Il ct | Ringiovanirò la squadra

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 30 giugno 2024) (Adnkronos) – Dopo ildell’agli ottavi di finale di, il ct “Luciano, è impensabile abbandonare il progetto triennale”. Il presidente della Figc Gabriele, in conferenza stampa da Casa Azzurri a Iserlohn, affronta il day after della Nazionale: bisogna tirare le somme dopo la sconfitta pesantissima contro la Svizzera e dopo l’eliminazione che ha chiuso una avventura da dimenticare. “Rimane laper non aver potuto dimostrare tutto quello che è stato fatto in fase di preparazione”, dice, aggiungendo: “E soprattutto non poter toccare con mano la capacità del carattere della nostranità che nei momenti di difficoltà viene fuori, nel reagire ad alcuni limiti oggettivi che abbiamo sempre dimostrato, non saper sopperire con una reazione diversa rispetto a ciò che abbiamo toccato con mano ieri.