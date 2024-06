Cosa è successo tra Verstappen e Norris nel Gp d’Austria e cosa si sono detti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Spielberg, 30 giugno 2024 – Chissà se resteranno ancora amici. Il dubbio è lecito dopo quello che ènel Gran premio, vinto in modo clamoroso da George Russell, tra Maxe Lando. Il fattaccio è accaduto a sette giri dal termine, con il campione del mondo e il rivale della Mclaren in lotta per la vittoria: l'inglese ha provato il sorpasso all'esterno sul leader della gara, Max ha chiuso lo spazio in modo molto energico, costringendoa impattare con la ruota posteriore destra della Red Bull. Entrambe le macchinestate danneggiate, con i piloti obbligati a rientrare ai box., penalizzato anche di 10 secondi, ha chiuso la corsa al quinto posto, nulla da fare per uncostretto al ritiro e furente nei confronti del collega.