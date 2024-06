AEW | Ex WWE pronto al debutto a Forbidden Door?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 30 giugno 2024) L’addio di Dijak alla WWE ha sorpreso in pochi, nonostante il Draft che lo ha visto dirottato a Raw, in una seconda promozione al main roster che, però, è stata addirittura peggiore della prima. Ma come spesso accade, una porta chiusa a Stamford vale tante altre porte aperte in altri lidi, e se Dijak ci ha messo poco a tornare su un altro ring, la prossima destinazione potrebbe essere molto più prestigiosa. Feast Your Eyes Dijak ha fatto il suo ritorno alla Blitzkrieg Pro Wrestling sabato sera, come vi abbiamo precedentemente raccontato, sorprendendo i fan dello show indie. Nel suo promo, ha affermato di voler lottare ovunque, scatenando quindi le fantasie dei fan. Durante un Q&A su Fightful Select, Sean Ross Sapp ha parlato della possibilità che Dijak possa comparire sulla soglia dellaAEW, confermando la teoria.