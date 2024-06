A Parigi la sfilata politicamente scorretta di A$AP Rocky

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 30 giugno 2024)ha preso d’assalto la scena della Settimana della Moda dicon il suo collettivo creativo AWGE, presentando la sua prima collezione di abbigliamento maschile, American Sabotage. L’Hôtel de Maisons, storico punto di riferimentono, ha fatto da sfondo a questo evento molto atteso, con una folla in fermento che comprendeva Rihanna, Pusha T e pesi massimi della moda come JW Anderson. A metà tra catwalk e performance La, a metà tra catwalk e performance, ha voluto mettere in discussione le definizioni convenzionali di moda, mentre all’esterno della location alcuni “manifestanti” con cartelli che recitavano “Don’t be dumb”hanno aggiunto un tocco di teatralità allo show. L’elegante dimora francese era inondata di manifesti politici con articoli finti e con titoli che strillavano: «Ogni cittadino americano ha accettato di essere più che felice, incazzato».