Tour de France 2024 Ciccone pensa alla classifica o ad una tappa? L’esempio di Zana al Giro come monito

(Di sabato 29 giugno 2024) L’anno scorso è stato Giulioad esaltare i tifosi italiani sulle strade delde. La Maglia a Pois indossata fino a Parigi è un riconoscimento importante, cheGrande Boucle vale molto più rispetto agli altri Grandi Giri. Quest’anno però gli obiettivi saranno diversi per l’abruzzese. Fondamentale essere arrivato al top a questo appuntamento dopo l’infinità di sfortuna avuta. Prima il lunghissimo stop ad inizio stagione, che lo ha costretto a saltare ild’Italia, poi, quando tutto sembrava andare per il meglio, la febbre post Delfinato. Quale sarà la scelta del leader nelle frazioni più dure della Lidl-Trek? Puntare ad unao provare a tenere il più possibile in chiavegenerale, viste anche le poche cronometro presenti, per poter puntare ad un piazzamento? Un paragone è possibile farlo con ciò che abbiamo visto con FilippoCorsa Rosa di quest’anno: undicesimo, molto lontano dai big, e molto probabilmente anche deluso.