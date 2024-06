Strage di Viareggio quando al Senato feci piangere Giorgio Napolitano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Il 29 giugno 2009 alle 23.49 alla stazione diun treno con quattordici cisterne che trasportava gpl deragliò dopo la rottura di un asse. A causa dello svio una cisterna subì uno squarcio, dal quale fuoriuscì il gas a cui seguì un’esplosione che uccise 32 persone ferendone un centinaio. Questo 29 giugno saranno passati 15 anni dallaferroviaria di, una ferita indelebile per la città e per l’intera nazione che potrà lenirsi soltantoci sarà piena giustizia e verrà intrapreso un concreto piano di sicurezza dei trasporti. Grazie all’impegno dei familiari delle vittime riuniti nell’Associazione Il Mondo che Vorrei, si è riusciti, tra tanti ostacoli e depistaggi, a far condannare i responsabili. Tra questi c’è l’ex ad di Rfi Mauro Moretti che per la quantificazione degli anni di carcere è stato previsto il rinvio alla Corte d’Appello di Firenze.