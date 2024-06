Milano Pride 2024 la grande marcia arcobaleno Slogan e sorrisi balli e sfottò | L’amore non si discrimina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 29 giugno 2024)– Già ai tornelli della M2 in Stazione Centrale, alle tre di oggi pomeriggio, è abbastanza chiaro che l’allerta gialla temporali diramata suaffogherà nell’del, indipendentemente da cosa farà il meteo. C’è la coda per uscire, risalire in piazza Duca d’Aosta, circumnavigare la Casa Azzurri allestita con eccessivo ottimismo per gli Europei inseguendo i bassi che martellano da via Vittor Pisani, i carri schierati ai lati pronti per il corteo che non partirà prima di un’ora. Insieme alle prime gocce di pioggia, calate da un cielo semiplumbeo su un’afa che nemmeno aldi Bangkok, da rendere il tulle, le maglie a rete e i brillantini sulla pelle un atto praticamente eroico. "Liber* di essere" (con la schwa) c’è scritto sullo striscione di testa, e dietro migliaia e migliaia di persone, "Oltre 350 mila", allungheranno agli organizzatori.