LIVE MotoGP GP Olanda 2024 in DIRETTA | dalle 10 10 le prove libere Bagnaia si prepara alle qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.40 Di contro, l’anno venturo Marc Marquez sarà ufficiale con Pecco e potrebbe recitare il ruolo del terzo incomodo in questo week end. 09.37 L’attuale leader del campionato, infatti, ha annunciato il proprio divorzio della Casa di Borgo Panigale per andare in Aprilia e quindi sarà interessante capire che riflessi ci saranno. 09.34 Martin dovrà rispondere presente e vedremo in che modo le manovre di mercato andranno a influenzare quanto accadrà in pista. 09.31 Sono attualmente 18 le lunghezze che separano il centauro piemontese dall’iberico. Il fatto di essersi imposto nelle ultime due circostanze nella Cattedrale del Motociclismo è una rassicurazione importante. Il day-1, in questo senso, ha dato certezze al campione del mondo.