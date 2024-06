Giorgi Mamardashvili para tutto o quasi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 29 giugno 2024) La data che ha consacratoalla gloria e all’immortalità del calcio georgiano è quella del 26 marzo 2023 a Tbilisi. Si gioca la finale per accedere a Euro 2024 dalla Nations League e i georgiani ospitano la Grecia, finisce 0-0 anche dopo i supplementari e si va ai rigori. Ed è qui chequello del greco Bakasetas, mettendo paura ai sui compagni di squadra, finisce 4-2 per la Georgia che fa la storia con la sua prima qualificazione a una fase finale dell’Europeo. Ma questa è solamente la punta dell’iceberg di una vicenda che merita di essere raccontata. Ventiquattro anni a settembre, è cresciuto nel Gagra e nella Dinamo Tbilisi, per poi giocare nel Rustavi, nella Lokomotiv Tbilisi e dal 2021 è il portiere del Valencia.