Euro 2024 l' Italia è eliminata | ai quarti vola la Svizzera

(Di sabato 29 giugno 2024) Berlino (Germania), 29 giugno- La fase a eliminazione diretta diparte dall'Olympiastadion di Berlino, teatro di, il primo ottavo di finale. Gli azzurri tornano di scena nell'impianto che il 9 luglio 2006 li consacrò sul tetto del mondo battendo la Francia, ma l'aura, termine molto in voga in questi giorni, è ormai svanita così come svaniscono le speranze di difendere il titolo vinto nel 2021: ad avanzare nel torneo continentale, e con pieno merito, sono gli elvetici, che segnano un gol per tempo con Freuler e Vargas, con quest'ultimo che buca Donnarumma dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa. I difetti della Nazionale di Spalletti sono tanti: dalla distanza tra i reparti alla scarsa decisione nei contrasti, passando per i pochissimi tiri in porta.