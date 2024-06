Euro 2024 la Georgia ci crede | previsto un maxi-premio se batte la Spagna

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2024) E’ iniziato lo spettacolo degli ottavi di finale died è alta l’attesa anche per la sfida tra. La squadra di De La Fuente è nettamente favorita ma Kvara e compagni sono in gioco per un’altra impresa. L’oligarcano Bidzina Ivanivishvili pagherà ai calciatori della sua nazionale 10 milioni di(30 milioni di lari) nell’eventualità di una vittoria contro laagli ottavi di. Ivanishvili, l’uomo più potente del Paese caucasico, ha già versato alla squadra 10 milioni diper la storica vittoria contro il Portogallo, che ha permesso alladi qualificarsi agli ottavi. E’ quanto riporta ‘Marca’. Il primo ministro Irakli Kobajidze ha ringraziato Ivanishvili per la sua generosità nei confronti dei calciatori della nazionale e ha avuto parole di ringraziamento anche per l’allenatore francese, Willy Sagnol.