Cosa mi preoccupa della Svizzera | Prandelli vuota il sacco a poche ore dalla battaglia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Ogni volta che incontriamo quel gran signore di Cesare, mette su il solito disco: «No, la nostalgia canaglia per la panchina non mi prende mai. Se un giorno mi sarà chiesto qualche consiglio da un giovane allenatore rimarrò sempre un passo indietro ma risponderò presente. Perché il calcio lo amo». A tal punto che non si perde una partita dell'Europeo che, da ct, sfiorò nel 2012 (ko solo in finale contro la super Spagna Xavi e Iniesta)., il suo cuore in questi giorni si è colorato nuovamente di azzurro? «Come quello di uno sbracato tifoso. Mi sono ritrovato a urlare davanti alla tv al gol di Zaccagni». Unultrà? «Assolutamente sì. Mi sto divertendo come non mai. Magari tiro fuori il tricolore per domani, finalmente libero di tifare per a nazionale, da tutti mal sopportata durante l'anno e amata solo agli Europei e ai Mondiali».