Carrarese Countdown per i lavori allo stadio Via alla preparazione il 13 luglio a Pontremoli

(Di sabato 29 giugno 2024) Sono giorni di quiete in casa, fra il calciomercato, che ancora deve prendere il via e che fino ad ora vive di voci più o meno concrete, e iin vista della prossima stagione. Per questi ultimi non è ancora stata annunciata una data ufficiale di avvio del cantiere, ma non dovrebbe mancare molto, data la scadenza fissata per il 30 settembre dal direttore sportivo Iacopo Pasciuti. Se tale data fosse rispettata (il diesse spera "si possa anticipare di qualche tempo") i tifosi azzurri dovrebbero iniziare a godersi la Serie B “a casa propria“ a partire dsettima giornata, che si giocherà nel weekend del 4-6 ottobre. Il fischio d’inizio al campionato è programmato per il fine settimana successivo a Ferragosto, 8 settimane prima della fine di settembre, ma fra il 2 e il 10 settembre ci sarà la sosta Nazionali, che sospenderà i campionati per un turno.