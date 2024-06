Barontini ritiro in altura Ma ora c’è il titolo italiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Ora testa al campionato, poiin. E’ il programma di Simonein vista delle Olimpiadi di Parigi di agosto. Prima dell’appuntamento storico con i cinque cerchi il mezzofondista anconetano - semifinalista di recente all’Europeo di Roma - vorrà difendere il tricolore degli 800 metri all’aperto vinto l’anno scorso a Molfetta. Oggi affronterà a La Spezia - che quest’anno ospita i campionati italiani assoluti di atletica - la batteria di qualificazione (stasera il via dalle ore 20:25) alla finale degli 800 metri in programma domani sera (ore 20). In tre sono in lizza per ildegli 800 metri: oltre al ’nostro’ Simone(Fiamme Azzurre), 25 anni, che va a caccia del suo quintoall’aperto (il decimo della carriera se si contano anche quelli indoor), un protagonista assoluto dei tricolori visto che ha trionfato quattro volte negli ultimi cinque anni all’aperto, ci saranno anche il lombardo Francesco Pernici (Fiamme Gialle) che lotta per un posto ai Giochi, ma attenzione anche alla novità Tommaso Maniscalco (Studentesca Milardi Rieti).