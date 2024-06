Amici 23 flop classifica FIMI | Petit Mida Holden e Sarah verso l' oblio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 29 giugno 2024) Negli ultimi anni partecipare addi Maria De Filippi si traduce in un effetto di successo effimero. La conduttrice offre a cantanti e a ballerini una grandissima opportunità, ma la vera sfida inizia quando si conclude il loro percorso all'interno della Scuola più longeva del piccolo schermo. Solo pochi riescono a tradurre il successo all'interno diin una carriera duratura nel mondo della musica. La nuova stagione dei casting per24 è già in corso, ma per la De Filippi e i suoi ex allievi sembra esserci un'ombra pesante: i risultati nelladei singoli e degli album non sono affatto confortanti. Questa settimana, i dati hanno rivelato un vero disastro per gli ex partecipanti dell'ultima edizione. Nessuno dei concorrenti è riuscito a posizionarsi tra i primi 50 album più ascoltati in Italia.