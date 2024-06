Sassari banda armata assale il caveau della Mondialpol | spari contro le guardie poi la fuga

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 28 giugno 2024) Momenti di vera e propria paura, quelli vissuti dai residenti dinelle ultime ore. Un commando di circa dieci persone, tutte armate con pistole e fucili, ha assaltato intorno alle 20,30 del 28 giugno il, alla periferia di. Prima hanno dato alle fiamme diversi mezzi sulla 131 tra viale Italia e Predda Niedda, poi con un escavatore sono riusciti a sfondare un muro perimetrale e penetrare nello stabilimento. Una volta all'interno, gli assalitori hanno iniziato a sparare per spaventare legiurate e si sono impossessati del denaro custodito nel. Per coprire la propria, successivamente hanno incendiato diverse auto, bloccando le vie intorno, e hanno sparato dei carabinieri.