Regolamento gironi Copa America 2024 | cosa succede in caso di arrivo a pari punti

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ildella fase adella: eccoindinella fase a gruppi del torneo continentale sudno. A differenza dei tornei Uefa, e in sovrapposizione con quanto accade ai Mondiali e nei tornei Fifa, anche nella manifestazione della CONMEBOL se due o più squadre arrivano ail primo criterio preso in considerazione riguarda la differenza reti complessiva. Una situazione dità non è affatto rara nella, visto che neil’equilibrio regna sovrano e le sorprese non mancano. Va ricordato che la prima in classifica avanza ai quarti e sfida una seconda, mentre le seconde superano il girone ma sfidano una prima classificata, dunque dirimere situazioni dità tra prima e seconda è di vitale importanza, così come ovviamente stabilire chi si trova davanti e chi dietro se latà coinvolge squadre tra la seconda e la quarta posizione, visto che in talla questione è di vita o di morte e la differenza reti potrebbe stabilire chi avanza nel torneo e chi invece torna a casa.