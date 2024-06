Non può più essere il nostro candidato | Biden fatto fuori dai dem il nome del sostituto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) La performance di Joedurante il confronto in tv con Donald Trump ha scatenato il panico nell'establishment democratico, tanto che diversi esponenti di spicco del partito cominciano a chiedersi se sia ilgiusto in vista delle elezioni di novembre. "È sembrato un po' disorientato. È diventato più forte man mano che il dibattito è andato avanti. Ma a quel punto, penso che il panico già serpeggiasse", ha affermato David Axelrod, già stratega delle campagne elettorali di Barak Obama e commentatore politico della Cnn. Axelrod ha anche dato voce a una conversazione avvenuta ieri sera 27 giugno tra molti democratici: "Si discuterà se debba continuare". Fin dall'inizio del dibattito, il presidente è apparso in difficoltà con la voce.